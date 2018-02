Sangre Fucsia #152 – Recomendaciones para feministas seriéfilas

No sabemos si será la crisis que no nos deja euros en la cartera para salir los fines de semana o el brote de guiones feministas de producciones indies y mainstream, pero lo cierto es que vemos cada día más series en nuestras casas, con nuestras amigas, amantes, familia…

En esta segunda entrega dedicada a mujeres en la series nos hemos decidido a repasar algunas de las producciones recientes que más nos han hecho gozar frente a la pequeña pantalla. Algunas de ellas destacan como series canónicamente feministas y en otras nos quedamos con solo alguna de las figuras femeninas que aparecen en ellas. La figura de Merche, matriarca de la familia protagonista de la serie de TVE “Cuéntame como pasó” es la primera en ser analizada por la mirada de Doña Pasolina, una mujer que responde al discurso oficialista con el que se narra esta ficción histórica centrada en la Transición española. En prácticamente un polo opuesto se coloca “The Girlfriend Experience”, serie que toma el mismo título de la película de Soderbergh, pone en tela de juicio los conceptos capitalistas de trabajos honestos o deshonestos y, en consecuencia, nuestra propia visión de las estructuras de poder.

No toda la selección está basada en el drama, nos acercamos a la comedia de la mano de “Broad City”, una webserie ahora producida por Amy Poehler y llevada a la pequeña pantalla, que muestra una relación sana de amistad donde la sororidad se entiende desde las diferencias. Sexualidad, marihuana y muchos líos protagonizados por dos neoyorquinas en la veintena.

Acabamos nuestra propuesta con dos ficciones de acento británico. La primera de ellas es “Top of the lake” una serie intensa donde, por fin, hay un amplio elenco de mujeres fuertes, complejas, con matices que se enfrentan a un patriarcado en su versión más truculenta. El cierre lo aplicamos con un género que no podía faltar: el culebrón. O más bien la versión glamurosa ambientada en el sufragismo y los locos años veinte, “Downton Abbey”. Una serie en la que destacan personajes femeninos que negocian constantemente con los límites físicos y de comportamiento que rigen la clase social en la que nacen.

Además de nuestra selección personal (y poco ortodoxa) hemos preguntado en nuestras redes sociales por las series favoritas de nuestras oyentes. De esta manera hemos elaborado una lista de títulos para feministas seriéfilas que esperamos llene vuestras horas de divertimento. Aquí puedes descargarlo y compartirlo fácilmente.

¿Qué serie estás viendo ahora mismo que se ajuste a la graduación de tus gafas violetas? ¿Hay alguna serie histórica o que veías en tu infancia que marcó tu formación feminista? ¡Cuéntanoslo en los comentarios!

